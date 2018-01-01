Стало известно расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

Первые поединки состоятся 9 и 10 апреля.

Первые матчи состоятся 9 и 10 апреля

Сегодня, 15 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стадии 1/4 Лиги чемпионов.

На данный момент уже известно расписание всех поединков.

Первые матчи

9 апреля: Ливерпуль - Порту

9 апреля: Тоттенхэм - Манчестер Сити

10 апреля: Аякс - Ювентус

10 апреля: МЮ - Барселона

Ответные матчи

16 апреля: Ювентус - Аякс

16 апреля: Барселона - МЮ

17 апреля: Порту - Ливерпуль

17 апреля: Манчестер Сити - Тоттенхэм