Стало известно расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Первые поединки состоятся 9 и 10 апреля.
Сегодня, 15 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стадии 1/4 Лиги чемпионов.
На данный момент уже известно расписание всех поединков.
Первые матчи
9 апреля: Ливерпуль - Порту
9 апреля: Тоттенхэм - Манчестер Сити
10 апреля: Аякс - Ювентус
10 апреля: МЮ - Барселона
Ответные матчи
16 апреля: Ювентус - Аякс
16 апреля: Барселона - МЮ
17 апреля: Порту - Ливерпуль
17 апреля: Манчестер Сити - Тоттенхэм
Полная версия правил