Смоллинг - о Барселоне: Мы можем создать проблемы любому сопернику

Защитник МЮ уверен в силах своей команды перед четвертьфинальным поединком Лиги чемпионов.

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой английский клуб встретится с Барселоной.

“За последние пять-шесть недель мы поняли, что можем играть с любым соперником и создавать ему проблемы.

С любым из тех, против кого играли: Челси это, Тоттенхэм или ПСЖ, все команды“, - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.