Смоллинг - о Барселоне: Мы можем создать проблемы любому сопернику
Защитник МЮ уверен в силах своей команды перед четвертьфинальным поединком Лиги чемпионов.
Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой английский клуб встретится с Барселоной.
“За последние пять-шесть недель мы поняли, что можем играть с любым соперником и создавать ему проблемы.
С любым из тех, против кого играли: Челси это, Тоттенхэм или ПСЖ, все команды“, - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.
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