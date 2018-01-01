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Смоллинг - о Барселоне: Мы можем создать проблемы любому сопернику

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Защитник МЮ уверен в силах своей команды перед четвертьфинальным поединком Лиги чемпионов.
Крис Смоллинг
Крис Смоллинг
Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой английский клуб встретится с Барселоной.

“За последние пять-шесть недель мы поняли, что можем играть с любым соперником и создавать ему проблемы.

С любым из тех, против кого играли: Челси это, Тоттенхэм или ПСЖ, все команды“, - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Крис Смоллинг, МЮ, Барселона
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Источник: www.uefa.com

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