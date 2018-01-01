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Роналду назвали игроком недели в Лиге чемпионов

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Феноменальный камбэк Ювентуса в исполнении Криштиану Роналду восхитил поклонников футбола.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

УЕФА объявила итоги голосования за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

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Как сообщает пресс-служба организации, болельщики назвали лучшим игроком лидера Ювентуса Криштиану Роналду. Претендентами на это звание также были Лионель Месси (Барселона), Лерой Сане (Манчестер Сити) и Садьо Мане (Ливерпуль).

Напомним, Ювентус в первом матче потерпел поражение со счетом 2:0, однако в ответной встрече совершил камбэк благодаря хет-трику Криштиану Роналду, который вывел туринцев в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ювентус - Атлетико.

Ранее сообщалось, что посетители ресторана овациями встретили Криштиану Роналду после его фееричной игры против Атлетико.

Напомним, в четвертьфинале Ювентус сразится с Аяксом. Со всеми парами 1/4 финала Лиги чемпионов можно ознакомиться здесь.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Лига Чемпионов, футбол, лучший игрок, игрок недели
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