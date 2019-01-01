Дембеле получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов

Французский вингер пропустит около четырех недель из-за разрыва мышц бедренного бицепса.

Игрок Барселоны Усман Дембеле получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона.

Как сообщает пресс-служба “сине-гранатовых“, футболист будет отсутствовать в течение трех-четырех недель из-за разрыва мышц бедренного бицепса левой ноги.

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Вингер прошел медицинское обследование, которое подтвердило опасения врачей о степени серьезности повреждения. Футболист может пропустить матчи против Бетиса, Эспаньола, Вильярреала, Атлетико, Уэски, а так же оба матча следующего тура Лиги чемпионов.

Напомним, Дембеле в ответном матче против Лиона отыграл чуть больше 20 минут, выйдя на замену во втором тайме. Также вингер отличился голом, который установил финальный счет поединка - 5:1.

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