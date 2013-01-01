Анчелотти: Роналду никогда не ошибается и может в одиночку добиться нужного результата

Наставник Наполи прокомментировал выдающуюся игру Криштиану Роналду в ответном матче Лиги чемпионов.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти похвалил игру форварда Ювенуса Криштиану Роналду в матче против Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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“Ювентус совершил настоящий подвиг, который стал возможен благодаря выдающемуся футболисту. Все думали, что он будет играть хуже в Турине, но он играет только лучше. Роналду никогда не ошибается, особенно в таких важных матчах, как с Атлетико.

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Роналду в одиночку может добиться результата в матче. Есть прекрасные футболисты, у которых всегда проблемы в важных матчах. И в этом заключается разница между великолепным игроком и великим чемпионом“, - приводит слова Анчелотти AS.

Отметим, что Анчелотти работал с Роналду в Реале в период с 2013 по 2015 года.

Напомним, Ювентус в первом матче потерпел поражение со счетом 2:0, однако в ответной встрече совершил камбэк благодаря хет-трику Криштиану Роналду, который вывел туринцев в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Ранее сообщалось, что посетители ресторана овациями встретили Криштиану Роналду после его фееричной игры против Атлетико.