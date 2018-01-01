УЕФА собирается дисквалифицировать Неймара на три матча

В организации недовольны поведением звездного футболиста после матча ПСЖ - Манчестер Юнайтед.

Форвард ПСЖ Неймар может получить суровое наказание за свое поведение после матча 1/8 финала Лиги чемпионов между парижским клубом и Манчестер Юнайтед.

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Напомним, бразилец был недоволен решением арбитра назначить пенальти в ворота ПСЖ, который выбил парижан из розыгрыша Лиги чемпионов. После встречи Неймар попытался прорваться в судейскую комнату, а потом опубликовал грубую критику в адрес арбитров в своих соцсетях.

За эти поступки УЕФА открыло дисциплинарное дело на Неймара. По информации The Times, в организации хотят дисквалифицировать футболиста на три матча.

Напомним, ПСЖ в первой встрече с МЮ выиграл со счетом 2:0, однако сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в ответном поединке со счетом 1:3.

Ранее сообщалось, что отец Неймара едва не подрался с легендой МЮ во время матча Лиги чемпионов.