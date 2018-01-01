Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УЕФА собирается дисквалифицировать Неймара на три матча

Комментариев: 0
В организации недовольны поведением звездного футболиста после матча ПСЖ - Манчестер Юнайтед.
Неймар
Неймар
Getty Images

Форвард ПСЖ Неймар может получить суровое наказание за свое поведение после матча 1/8 финала Лиги чемпионов между парижским клубом и Манчестер Юнайтед.

Читай также: УЕФА объяснил назначенный пенальти в компенсированное время матча ПСЖ - МЮ

Напомним, бразилец был недоволен решением арбитра назначить пенальти в ворота ПСЖ, который выбил парижан из розыгрыша Лиги чемпионов. После встречи Неймар попытался прорваться в судейскую комнату, а потом опубликовал грубую критику в адрес арбитров в своих соцсетях.

За эти поступки УЕФА открыло дисциплинарное дело на Неймара. По информации The Times, в организации хотят дисквалифицировать футболиста на три матча.

Напомним, ПСЖ в первой встрече с МЮ выиграл со счетом 2:0, однако сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в ответном поединке со счетом 1:3.

Ранее сообщалось, что отец Неймара едва не подрался с легендой МЮ во время матча Лиги чемпионов.

Поделись:
Теги: Неймар, ПСЖ, Лига Чемпионов, УЕФА, дисквалификация, наказание, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь