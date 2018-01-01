Нойер - о матче с Ливерпулем: Счет по делу, хотя признавать это неприятно

Голкипер Баварии разочарован поражением команды от Ливерпуля и вылетом из Лиги чемпионов.

Вратарь Баварии Мануэль Нойер прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля, в котором немцы на своем поле проиграли со счетом 1:3.

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“Могу сказать, что соперник заслуженно победил. Нам не хватало пробивной мощи в атаке, у нас было недостаточно моментов. Мне неприятно это признавать, но счет по делу.

Мы очень хотели пройти дальше, мы были мотивированы на эту игру. У нас был боевой настрой, но гол после стандарта нас убил. Он был забит в неподходящий для нас момент“, - цитирует Ноейра пресс-служба Баварии.

Смотрите видео голов и обзор матча Бавария - Ливерпуль, а также читайте самые яркие высказывания в сети об этом поединке.

Напомним, уже известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка еврокубкового турнира состоится в пятницу, 15-го марта.