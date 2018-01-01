Зинченко попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Известный статистический портал высоко оценил игру украинского футболиста.

Статистический портал WhoScored подвел итоги четырех матчей Лиги чемпионов, которые состоялись на этой неделе, и назвал лучших игроков этих поединков.

В символическую сборную недели Лиги чемпионов попал украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко, который получил оценку 8.6

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Стоит отметить, что сразу 6 игроков "горожан" попали в список лучших игроков недели. Помимо Зинченко в список лучших были включены Эдерсон, Кайл Уокер, Бернарду Силва, Лерой Сане и Илкай Гюндоган.

Также в символическую сборную попали три игрока Барселоны - Жерар Пике, Лионель Месси и Луис Суарес. Среди лучших отметились и по игроку Ливерпуля и Ювентуса - Вирджил ван Дейк и Криштиану Роналду соответственно.

Отметим, что сразу три игрока по итогам этой недели получили максимальную оценку - 10.0. Это Месси, Роналду и Сане.

Напомним, украинец Александр Зинченко отметился ассистом в матче против Шальке в Лиге чемпионов. Смотрите видео голов и обзор поединка Манчестер Сити - Шальке.