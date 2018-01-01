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Зинченко попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

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Известный статистический портал высоко оценил игру украинского футболиста.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Статистический портал WhoScored подвел итоги четырех матчей Лиги чемпионов, которые состоялись на этой неделе, и назвал лучших игроков этих поединков.

В символическую сборную недели Лиги чемпионов попал украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко, который получил оценку 8.6

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Стоит отметить, что сразу 6 игроков "горожан" попали в список лучших игроков недели. Помимо Зинченко в список лучших были включены Эдерсон, Кайл Уокер, Бернарду Силва, Лерой Сане и Илкай Гюндоган.

Также в символическую сборную попали три игрока Барселоны - Жерар Пике, Лионель Месси и Луис Суарес. Среди лучших отметились и по игроку Ливерпуля и Ювентуса - Вирджил ван Дейк и Криштиану Роналду соответственно.

Отметим, что сразу три игрока по итогам этой недели получили максимальную оценку - 10.0. Это Месси, Роналду и Сане.

Напомним, украинец Александр Зинченко отметился ассистом в матче против Шальке в Лиге чемпионов. Смотрите видео голов и обзор поединка Манчестер Сити - Шальке.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Эдерсон, Кайл Уокер, Бернарду Силва, Лерой Сане, Илкай Гюндоган, Барселона, Жерар Пике, Лионель Месси, Луис Суарес, Ювентус, Криштиану Роналду, Ливерпуль, Вирджил ван Дейк, Лига Чемпионов, футбол, символическая сборная
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