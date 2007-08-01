Барселона установила рекорд по выходам в четвертьфинал Лиги чемпионов
Каталонский клуб в тринадцатый раз подряд вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Каталонская Барселона на своем поле обыграла Лион со счетом 5:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Читай также: Месси уже 11-й сезон подряд забивает как минимум 35 голов
Таким образом, "сине-гранатовые" вышли в четвертьфинал турнира и установили новый рекорд в истории соревнования. Каталонцы в 13-й раз подряд пробились в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов.
Барселона с сезона 2007/08 ни разу не покидала турнир до стадии 1/4 финала.
Смотрите также видео голов и обзор матча Барселона - Лион. Вашему вниманию самые яркие высказывания в Twitter о победе каталонцев.
Узнать всех участников 1/4 финала Лиги чемпионов можно здесь. Жеребьевка четвертьфинала состоится в пятницу, 15-го марта.
Полная версия правил