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Барселона установила рекорд по выходам в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Каталонский клуб в тринадцатый раз подряд вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Барселона уверенно вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Барселона уверенно вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Getty Images

Каталонская Барселона на своем поле обыграла Лион со счетом 5:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Таким образом, "сине-гранатовые" вышли в четвертьфинал турнира и установили новый рекорд в истории соревнования. Каталонцы в 13-й раз подряд пробились в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов.

Барселона с сезона 2007/08 ни разу не покидала турнир до стадии 1/4 финала.

Смотрите также видео голов и обзор матча Барселона - Лион. Вашему вниманию самые яркие высказывания в Twitter о победе каталонцев.

Узнать всех участников 1/4 финала Лиги чемпионов можно здесь. Жеребьевка четвертьфинала состоится в пятницу, 15-го марта.

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Теги: Барселона, Лига Чемпионов, футбол, рекорд
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