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Бавария настолько скучна, что Ливерпуль сам себе забивает: реакция сети на матч ЛЧ

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Реакция сети на победу Ливерпуля над Баварией
Реакция сети на победу Ливерпуля над Баварией
Getty Images

Мюнхенская Бавария на своем поле уступила Ливерпулю со счетом 1:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, “красные“ сумели выйти в следующую стадию турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча Бавария - Ливерпуль.

Мы собрали самые яркие высказывания в Twitter о победе Ливерпуля:

Вашему вниманию также высказывания пользователей Twitter об игре Лионеля Месси в матче Барселона - Лион.

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Теги: Ливерпуль, Бавария, Лига Чемпионов, реакция сети, футбол
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