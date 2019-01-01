Бавария настолько скучна, что Ливерпуль сам себе забивает: реакция сети на матч ЛЧ
Мюнхенская Бавария на своем поле уступила Ливерпулю со счетом 1:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, “красные“ сумели выйти в следующую стадию турнира.
Смотрите видео голов и обзор матча Бавария - Ливерпуль.
Мы собрали самые яркие высказывания в Twitter о победе Ливерпуля:
Все, что пожалуй можно сказать о матче Ливерпуль - Бавария. Даже на тепловой карте видна щель между Рафиньей и Зюле, из которой были забиты оба года Мане. Ковачу надо искать более универсального игрока, который сможет держать весь правый флаг, без помощи Кимиха.#BAYLIV pic.twitter.com/lOt97I6YR6— Казанцев (@skazhuaga) 14 марта 2019 г.
Тяжёлая, но дисциплинированная игра мерсисайцев в обороне не дала подопечным Нико Ковача создать большую опасность для ворот Беккера. Отсутствие Кимиха, Мюллера тоже дала о себе знать в игре мюнхенцев. Одним словом, с заслуженной победой, мой любимый Ливерпуль! #bayernliverpool pic.twitter.com/4amvm7UVFL— Ilya Garyntsev (@ilya_garyntsev) 13 марта 2019 г.
«Бавария» была так скучна, что «Ливерпуль» забивал себе сам, пытаясь оживить интригу 💪🏻🛑 pic.twitter.com/INeMZdCeB6— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 13 марта 2019 г.
Юрген Клопп и его Ливерпуль выбивают Баварию из Лиги Чемпионов pic.twitter.com/LjHR3y1v1e— СРА4ТВ (@sra4tv) 13 марта 2019 г.
Ливерпуль просто огонь🔥🔥. Вроде и не так прессингуют как Бавария, но зато забивают pic.twitter.com/6418zTjcen— Ivan Bocharow (@IBocharow) 13 марта 2019 г.
Это стоило того что бы не идти спать)— Рамзес💰 (@ramilka_666) 13 марта 2019 г.
Нервная игра, но фортуна была на стороне английской машины😉
Как говорится: сосать бавария!!! pic.twitter.com/Ad6NJek1Uk
#Ливерпуль идет дальше, поздравляю! Матч не выразительный, но 3 мяча не отыграть! 3ий гол красивый.— Василий Скрябин (@VasSkr) 13 марта 2019 г.
#LIVBUR #ливерпуль— ILYA GROMOV (@ilyagromov) 10 марта 2019 г.
Голы «Ливерпуля» – это смех 😂
И тактика, и голы. Все чудесно #БаварияЛиверпуль #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/pZBhO9vOaq— Evgeny Sergienko (@SergienkoEvgeny) 13 марта 2019 г.
Ливерпуль закономерно победил Баварию, а у целой армии поехавших девочек-бундесфанаток сейчас отвалилась жепа. 😘 #ЛигаЧемпионов— Maximilian (@GiWeLOne) 14 марта 2019 г.
#ЛигаЧемпионов #БаварияЛиверпуль Левандовски лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги с 17-ю мячами, Салах и Мане в АПЛ на двоих наколотили уже 33 (17 и 16 соответственно).— Ilin Ivan (@IvanCoFox) 13 марта 2019 г.
И не заметили #BAYLIV #YNWA #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/04elvzUgJs— UnderFoot (@TUndertwit) 14 марта 2019 г.
Вашему вниманию также высказывания пользователей Twitter об игре Лионеля Месси в матче Барселона - Лион.
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