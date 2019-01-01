Бавария настолько скучна, что Ливерпуль сам себе забивает: реакция сети на матч ЛЧ

Реакция сети на победу Ливерпуля над Баварией Getty Images

Мюнхенская Бавария на своем поле уступила Ливерпулю со счетом 1:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, “красные“ сумели выйти в следующую стадию турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча Бавария - Ливерпуль.

Мы собрали самые яркие высказывания в Twitter о победе Ливерпуля:

Все, что пожалуй можно сказать о матче Ливерпуль - Бавария. Даже на тепловой карте видна щель между Рафиньей и Зюле, из которой были забиты оба года Мане. Ковачу надо искать более универсального игрока, который сможет держать весь правый флаг, без помощи Кимиха.#BAYLIV pic.twitter.com/lOt97I6YR6 — Казанцев (@skazhuaga) 14 марта 2019 г.

Тяжёлая, но дисциплинированная игра мерсисайцев в обороне не дала подопечным Нико Ковача создать большую опасность для ворот Беккера. Отсутствие Кимиха, Мюллера тоже дала о себе знать в игре мюнхенцев. Одним словом, с заслуженной победой, мой любимый Ливерпуль! #bayernliverpool pic.twitter.com/4amvm7UVFL — Ilya Garyntsev (@ilya_garyntsev) 13 марта 2019 г.

«Бавария» была так скучна, что «Ливерпуль» забивал себе сам, пытаясь оживить интригу 💪🏻🛑 pic.twitter.com/INeMZdCeB6 — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 13 марта 2019 г.

Юрген Клопп и его Ливерпуль выбивают Баварию из Лиги Чемпионов pic.twitter.com/LjHR3y1v1e — СРА4ТВ (@sra4tv) 13 марта 2019 г.

Ливерпуль просто огонь🔥🔥. Вроде и не так прессингуют как Бавария, но зато забивают pic.twitter.com/6418zTjcen — Ivan Bocharow (@IBocharow) 13 марта 2019 г.

Это стоило того что бы не идти спать)

Нервная игра, но фортуна была на стороне английской машины😉

Как говорится: сосать бавария!!! pic.twitter.com/Ad6NJek1Uk — Рамзес💰 (@ramilka_666) 13 марта 2019 г.

#Ливерпуль идет дальше, поздравляю! Матч не выразительный, но 3 мяча не отыграть! 3ий гол красивый. — Василий Скрябин (@VasSkr) 13 марта 2019 г.

Ливерпуль закономерно победил Баварию, а у целой армии поехавших девочек-бундесфанаток сейчас отвалилась жепа. 😘 #ЛигаЧемпионов — Maximilian (@GiWeLOne) 14 марта 2019 г.

#ЛигаЧемпионов #БаварияЛиверпуль Левандовски лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги с 17-ю мячами, Салах и Мане в АПЛ на двоих наколотили уже 33 (17 и 16 соответственно). — Ilin Ivan (@IvanCoFox) 13 марта 2019 г.

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