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Роналду - ферзь, но Месси - гроссмейстер: реакция сети на победу Барселоны в ЛЧ

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Накануне все обсуждали хет-трик Криштиану Роналду, однако игра Лионеля Месси против Лиона заставила людей переключить внимание на аргентинца.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Каталонская Барселона разгромила Лион и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Героем встречи стал Лионель Месси, который оформил дубль, а также отдал две результативные передачи.

После поединка в соцсетях активно восхваляли аргентинца, а также сравнивали его с Криштиану Роналду, хет-трик которого вывел Ювентус в 1/4 финала еврокубкового турнира.

Мы собрали самые яркие комментарии в Twitter о победе Барселоны и игре Лионеля Месси:

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Барселона - Лион.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Лион, Лига Чемпионов, реакция сети, футбол, Twitter
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