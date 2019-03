Роналду - ферзь, но Месси - гроссмейстер: реакция сети на победу Барселоны в ЛЧ

Накануне все обсуждали хет-трик Криштиану Роналду, однако игра Лионеля Месси против Лиона заставила людей переключить внимание на аргентинца.

Каталонская Барселона разгромила Лион и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Героем встречи стал Лионель Месси, который оформил дубль, а также отдал две результативные передачи.

После поединка в соцсетях активно восхваляли аргентинца, а также сравнивали его с Криштиану Роналду, хет-трик которого вывел Ювентус в 1/4 финала еврокубкового турнира.

Мы собрали самые яркие комментарии в Twitter о победе Барселоны и игре Лионеля Месси:

Посмотрел с утра вчерашние матчи ЛЧ. Ну что сказать, если воспользоваться шахматной терминологией, то Роналду — это, конечно, ферзь, но Месси — безусловно гроссмейстер. — Roman Kropchev (@kropchev) 14 марта 2019 г.

Камп Ноу впечатляет. Месси - чудотворец, который делает простые вещи, но никто их не может повторить. Суарес негодяй. Видаль монстр. Коутиньо - большой шаг назад после Неймара, продолжу звать его мешком с 💩. Бускетс как-то разочаровал сегодня. Но это мои эмоции — Kate U (@Liveorangejuice) 14 марта 2019 г.

A GOAT has two legs in the front (2 goals) and two legs in the back (2Assists)#Messi pic.twitter.com/rmZzAr6Kxe — Dive (@Tolaxvalentine) 13 марта 2019 г.

Наверное когда месси закончит я буду пересматривать все его матчи на протяжении 3-5 лет, иначе я просто не знаю зачем смотреть футбол — MaksJordan (@MaksJordan54) 14 марта 2019 г.

Yesterday Ronaldo had a great game, Messi was trending, today Messi had a great game and he is still trending.. Messi is the SI unit of football 🐐 🐐 #Messi pic.twitter.com/IsJngndgRT — Jiji_Byte (@ByteJiji) 13 марта 2019 г.

Кажется, что #роналду и #месси поспорили на сотку, кто больше результативных сделает, #лигачемпионов это просто фон для их спора))) — Арс Каверин (@ArsKaverin) 14 марта 2019 г.

Вопросы по Месси есть? Кри пусть отдыхает со своим хет-триком. Пусть он попробует такой пас на пустые отдать, как Лео.

Месси - гений. Роналдо - топчик, не более. #BARLYO #Messi #БарселонаЛион — Александр Боярский (@boyarskiy17) 13 марта 2019 г.

Вчера столько ора было после хет-трика Роналду, а сегодня после 2+2 Месси почти тишина. Просто этим народ уже не удивишь 🤷🏼‍♂️ это настолько буднично. — 💙 makarosh ❤️ (@football_LM10) 13 марта 2019 г.

моё лицо, когда читаю очередные витки срачей Роналду vs. Месси pic.twitter.com/dKXuodhA4O — ALISSON IN THE WONDERLAND (@PedroMagnifico) 13 марта 2019 г.

Да, Роналду великий, без сомнения. Но Месси.. Месси это Бог футбола. 2+2 по система гол+пас и выводит Барсу в 1/4 — Nikita Lukyanenko (@WagnerCska) 13 марта 2019 г.

Если бы в футболе была только штрафная площадь, тогда Рууд ван Нистелрой, Пиппо Индзаги, Хакан Шукюр и Криштиану были бы богами. Но в футболе, который я знаю, бог Месси. И в нем есть не только голы. — Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) 13 марта 2019 г.

Кажется Месси переживает вторую молодость. Божественная игра! — Taukekhan Aspandiyar (@taukekhan9) 14 марта 2019 г.

Роналду делает хет-трик:

Воплощение Бога на земле, гений, лучший в истории...



Месси забивает 2 гола и делает 2 передачи:

Ок — Юрий Сенцов (@Sports_stikh) 14 марта 2019 г.

Месси вновь уделал Роналду, ну как португальца можно всерьез сравнивать с гением? — Александр Самойлов (@karvalho24) 13 марта 2019 г.

Интересно:

- Сейчас, впервые с 2008/09 года четыре английские команды вышли в 1/4 ЛЧ.

- В розыгрыше 2008/09 года победу в ЛЧ одержала #Барселона.

- И самое главное: Барса в 1/8 ЛЧ сезона 2008/09 прошла именно #Лион.



Пока что история повторяется, ну а как будет дальше - увидим 😎 — Roman Shevchenko (@romanfinansi) 13 марта 2019 г.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Барселона - Лион.