Роналду - ферзь, но Месси - гроссмейстер: реакция сети на победу Барселоны в ЛЧ
Каталонская Барселона разгромила Лион и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Героем встречи стал Лионель Месси, который оформил дубль, а также отдал две результативные передачи.
После поединка в соцсетях активно восхваляли аргентинца, а также сравнивали его с Криштиану Роналду, хет-трик которого вывел Ювентус в 1/4 финала еврокубкового турнира.
Мы собрали самые яркие комментарии в Twitter о победе Барселоны и игре Лионеля Месси:
Посмотрел с утра вчерашние матчи ЛЧ. Ну что сказать, если воспользоваться шахматной терминологией, то Роналду — это, конечно, ферзь, но Месси — безусловно гроссмейстер.— Roman Kropchev (@kropchev) 14 марта 2019 г.
Камп Ноу впечатляет. Месси - чудотворец, который делает простые вещи, но никто их не может повторить. Суарес негодяй. Видаль монстр. Коутиньо - большой шаг назад после Неймара, продолжу звать его мешком с 💩. Бускетс как-то разочаровал сегодня. Но это мои эмоции— Kate U (@Liveorangejuice) 14 марта 2019 г.
A GOAT has two legs in the front (2 goals) and two legs in the back (2Assists)#Messi pic.twitter.com/rmZzAr6Kxe— Dive (@Tolaxvalentine) 13 марта 2019 г.
Наверное когда месси закончит я буду пересматривать все его матчи на протяжении 3-5 лет, иначе я просто не знаю зачем смотреть футбол— MaksJordan (@MaksJordan54) 14 марта 2019 г.
Yesterday Ronaldo had a great game, Messi was trending, today Messi had a great game and he is still trending.. Messi is the SI unit of football 🐐 🐐 #Messi pic.twitter.com/IsJngndgRT— Jiji_Byte (@ByteJiji) 13 марта 2019 г.
Кажется, что #роналду и #месси поспорили на сотку, кто больше результативных сделает, #лигачемпионов это просто фон для их спора)))— Арс Каверин (@ArsKaverin) 14 марта 2019 г.
Вопросы по Месси есть? Кри пусть отдыхает со своим хет-триком. Пусть он попробует такой пас на пустые отдать, как Лео.— Александр Боярский (@boyarskiy17) 13 марта 2019 г.
Месси - гений. Роналдо - топчик, не более. #BARLYO #Messi #БарселонаЛион
Вчера столько ора было после хет-трика Роналду, а сегодня после 2+2 Месси почти тишина. Просто этим народ уже не удивишь 🤷🏼♂️ это настолько буднично.— 💙 makarosh ❤️ (@football_LM10) 13 марта 2019 г.
моё лицо, когда читаю очередные витки срачей Роналду vs. Месси pic.twitter.com/dKXuodhA4O— ALISSON IN THE WONDERLAND (@PedroMagnifico) 13 марта 2019 г.
Да, Роналду великий, без сомнения. Но Месси.. Месси это Бог футбола. 2+2 по система гол+пас и выводит Барсу в 1/4— Nikita Lukyanenko (@WagnerCska) 13 марта 2019 г.
Messi is no more a GOAT, he's the entire animal KINGDOM.👑 #messi pic.twitter.com/u87Un7E9pe— Bi🦁🇸🇴 (@bi_yare58) 13 марта 2019 г.
Если бы в футболе была только штрафная площадь, тогда Рууд ван Нистелрой, Пиппо Индзаги, Хакан Шукюр и Криштиану были бы богами. Но в футболе, который я знаю, бог Месси. И в нем есть не только голы.— Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) 13 марта 2019 г.
Кажется Месси переживает вторую молодость. Божественная игра!— Taukekhan Aspandiyar (@taukekhan9) 14 марта 2019 г.
Роналду делает хет-трик:— Юрий Сенцов (@Sports_stikh) 14 марта 2019 г.
Воплощение Бога на земле, гений, лучший в истории...
Месси забивает 2 гола и делает 2 передачи:
Ок
Месси вновь уделал Роналду, ну как португальца можно всерьез сравнивать с гением?— Александр Самойлов (@karvalho24) 13 марта 2019 г.
Интересно:— Roman Shevchenko (@romanfinansi) 13 марта 2019 г.
- Сейчас, впервые с 2008/09 года четыре английские команды вышли в 1/4 ЛЧ.
- В розыгрыше 2008/09 года победу в ЛЧ одержала #Барселона.
- И самое главное: Барса в 1/8 ЛЧ сезона 2008/09 прошла именно #Лион.
Пока что история повторяется, ну а как будет дальше - увидим 😎
Пользователи группы #Барселона в вайбере хотят, чтоб их трахнул #Роналду 😂 pic.twitter.com/ZJuDYUCajb— Каррера головного мозга (@san_gig) 14 марта 2019 г.
Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Барселона - Лион.
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