Антони Лопеш неважно себя почувствовал после столкновения с игроком Барселоны Филиппе Коутиньо.

Вратарь Лиона Антони Лопеш был вынужден покинуть поле на 34-й минуте матча против Барселоны в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Футболист столкнулся с игроком “сине-гранатовых“ Филиппе Коутиньо, и врачам пришлось оказывать голкиперу медицинскую помощь.

Антони Лопеш столкнулся с Филиппе Коутиньо Getty Images

Читай также: Барселона пригласила на стадион подростка, который спас жизни детей от убийцы в школе

Как сообщает OL+, после того, как Лопеш ушел в подтрибунное помещение, ему стало плохо. Вначале у него была рвота, а потом он потерял сознание в раздевалке. Также отмечается, что у голкипера была кратковременная потеря памяти - он не помнит, как говорил врачам на поле, что хочет продолжить игру.

Антони Лопеш после столкновения с Филиппе Коутиньо Getty Images

Напомним, Барселона на Камп Ноу разгромила Лион со счетом 5:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Лион.

Отметим, что жеребьевка 1/4 финала турнира состоится в пятницу, 15-го марта.