Барселона разгромила Лион, но интрига продержалась почти до конца матча.

Каталонская Барселона пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив французский Лион, который достойно бился, по ходу матча возродил интригу, но все же уступил в классе.

В первом матче в Лионе соперники голов не забили, так что все решалось на Камп Ноу.

Барселона с первых минут обозначила свое преимущество и Лопешу пришлось демонстрировать свой уровень после ударов Коутиньо и Суареса. Впрочем, гол не заставил себя ждать – на 18-й минуте Суарес слева ворвался в штрафную и упал после подката Денайера. Довольно спорный пенальти – казалось, что Суарес скорее сам наступил на ногу Денайеру, но арбитр после просмотра VAR показал на 11-метровую отметку, а Месси реализовал пенальти "паненкой".

Лион мог сразу сравнивать. Дембеле получил пас от Депая и пробил рядом со штангой. И все же это был единичный момент, тогда как Барселона продолжала владеть преимуществом.

Лопеш по истечении получаса вновь выручил свою команду, когда парировал красивый обводящий удар Суареса, а минутами спустя не дал забить после выхода один на один Коутиньо. В этом моменте вратарь Лион получил удар по голове (мячом от рикошета – прим.). Его шесть минут приводили в порядок, но пропустил. Артур длинной передачей из глубины нашел Суареса, который покатил мяч на дальнюю штангу, откуда Коутиньо поразил ворота. Вскоре после этого Лопеш уступил место в воротах Горжелену.

Еще до перерыва счет мог вырасти до разгромного, но Суарес пробил мимо, а после удара Месси в дальний угол Горжелен спас свою команду.

В начале второй половины хозяева упустили еще одну возможность забить. После передачи Артруа Месси перебросил вратаря, но защитник гостей успел выбить мяч, который уже летел в пустые ворота.

И вот тут случился переломный момент - лионцы отыграли один гол за полчаса до конца матча. После углового мяч заметался по штрафной каталонцев, и Тусар пробил мимо защитников и вратаря.

Поти тут же гости могли и вовсе сравнять результат. Фекир слева ворвался в штрафную и бил в ближний верхний угол, но чуть не попал. Вообще в эти минуты Лион завладел инициативой и Барселоне пришлось приложить усилия, чтобы вернуть матч под свой контроль.

За десять минут до конца матча Месси в центре получил мяч, обыграл двоих защитников и пробил в угол. Горжелен до футбольного снаряда дотянулся, но отбить его не сумел.

После этого гости развалились. Все тот же Месси протащил мяч чуть ли не с центра поля, а затем в чужой штрафной нашел Пике, который довел счет до разгромного. Еще через несколько минут Барселона убежала в контратаку и Дембеле с левого края штрафной вновь пробил вратаря соперников.

Барселона — Лион 5:1

Голы: Месси, 17 (с пенальти), 78, Пике, 81, Дембеле, 86 — Коутиньо, 31

Барселона: Тер Штеген — Роберто (Семеду, 83), Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 74) — Месси, Суарес, Коутиньо (Дембеле, 70).

Лион: Лопес (Горжелен, 34) — Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди (Корне, 77) — Ндомбеле, Тусар, Маркал — Фекир, Депай (Траоре, 73) — Дембеле.

Предупреждения: Ленгле — Марсал, Дембеле.