Все голы в этом поединке забивала лишь английская команда.

Мюнхенская Бавария в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов на домашнем стадионе проиграла Ливерпулю.

Команды подходили к матчу с рядом кадровых проблем: англичане не могли рассчитывать на Джо Гомеса и Алекса Окслейд-Чемберлена, а у немцев вылетели Джошуа Киммих, Томас Мюллер, Арьен Роббен, Корентен Толиссо. Нико Ковач и Юрген Клопп подошли к игре со схемой 4-2-3-1 и 4-3-3 соответственно.

Данный поединок обслужил итальянец Даниэле Орсато.

Как только Орсато дал стартовый свисток, так сразу же Бавария принялась активно прессинговать гостей. Хуммельс уже на второй минуте сделал заброс из глубины, на который откликнулся Гнабри, однако Алиссон был первым на мяче. Затем Алькантара бил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч просвистел над перекладиной. Оборона мерсисайдцев успешно отражала, но Ливерпуль на 13-й минуте потерял своего капитана: Хамес столкнулся с Хендерсеном, после чего Джордану долго оказывали медицинскую помощь, несмотря на усилия врачей - англичанин не смог продолжить игру и вынужден был покинуть поле, вместо него появился Фабиньо.

Темп игры значительно снизился после повреждения капитана "красных". Команды преимущественно "бодались" в центре поля, заставляя аналитиков усиленно вести подсчет передач и фолов. Однако скуку развеял Садио Мане на 26-й минуте: Ван Дейк вырезал передачу из глубины, сенегалец принял мяч, ловким движением на развороте убрал Нойера и защитника, а затем перевесил Рафинью и попал в створ ворот - 1:0, обидная ошибка вышла для сегодняшнего юбиляра (Мануэль проводил сотый матч в Лиге чемпионов).

Команды заиграли значительно живее, "баварцы" ринулись в атаку: сначала Левандовски бил с выгодной позиции, Ван Дейк нивелировал силу удара, мяч покатился к Алиссону, а несколькими мгновениями позже Рибери шел в перспективную атаку, но Салах опустился к своей штрафной и отобрал мяч у француза. На 35-й минуте ответили гости своим ударом: Робертсон с острого угла после передачи Мане пробил в ближний угол, Нойер перевел "круглого" на угловой. Серия корнеров ничем не закончилось, а вот "фк Голливуд" нашел чем ответить настырным гостям: на 39-й минуте Зюле сделал пас из глубины, Гнабри прострелил в штрафной, а Матип, пытаясь выбить мяч, срезал его в ворота, тем самым он оформил автогол - 1:1. Под занавес первой половины игры команды ничего интересного не предложили и ушли на перерыв при ничейном счете.

Первые 5 минут второго тайма соперники вновь присматривались друг к другу, а на 50-й минуте Ливерпуль выбежал в опасную контратаку: Мане отдал на Салаха, египтянин из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, однако прямо в Нойера, немец без проблем парировал удар. Затем последовала серия навесов от "красных", но хозяева без проблем с ними справлялись.

Спустя 8 минут Бавария решилась на два опасных выпада: сперва разрезная передача последовала на Левандовски с центра поля, поляк практически вышел на свидание с Алиссоном, но Матип хорошо поработал корпусом и в штрафной площадке оттеснил противника от мяча, а на 61-й минуте уже Серж Гнабри с фланга простреливал на того же 9-го номера, но Роберт не смог нанести в подкате четкий удар, так как голкипер соперников находился рядом с форвардом.

Немцы провели еще несколько позиционных атак, но стоило англичанам организованно пойти вперед, как практически сразу они оформили второй гол: Джеймс Милнер подавал угловой с правого фланга, а в Штрафной Ван Дейк в воздухе переборол Маритинеса и Хуммельса и вколотил "круглого" в сетку ворот - 1:2. "Баварцев" такое развитие событий повергло в шок, никак команда Ковача не могла прийти в себя, зато подопечные Клоппа чувствовали уверенность.

Мерсисайдцы буквально насели на владения Нойера: сначала Мане опасно скидывал во вратарскую, защитники разрядили обстановку, а потом Салах мог забить гол, но он, накрутив двоих игроков домашней команды, пробил невнятно, Нойер ногой парировал удар. А на 84-й минуте поединка Садио Мане оформил дубль и окончательно похоронил надежды Баварии: Мохамед Салах навесил на сенегальца, тот непринужденно опередил Хуммельса и головой отправил мяч в ворота - 1:3.

Таким образом, самый титулованный клуб Германии впервые с сезона 2010/11 вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Ливерпуль уже вскоре узнает своего соперника по четвертьфиналу.



Бавария — Ливерпуль 1:3

Голы: Матип, 39 — Мане, 26, 84, Ван Дейк, 69



Бавария: Нойер — Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба — Мартинес (Горецка, 72), Хамес (Санчеш, 79), Алькантара — Гнабри, Левандовски, Рибери (Коман, 61).



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Милнер (Лаллана, 87), Хендерсон (Фабиньо, 13), Вейналдум — Салах, Фирмино (Ориги, 83), Мане.



Предупреждения: Тиаго, Санчеш — Фабиньо, Матип, Робертсон.