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Месси уже 11-й сезон подряд забивает как минимум 35 голов

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Аргентинский форвард восхищает фанатов своей невероятной результативностью.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Лидер Барселоны Лионель Месси принимает участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона, который стал его 131-м поединком в еврокубковом турнире.

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На 18-й минуте встречи аргентинец реализовал пенальти, который стал его 35-м голов в текущем сезоне. Таким образом, на протяжении 11-ти лет подряд Месси забивает минимум 35 голов за один сезон.

Отметим, что на 78-й минуте встречи Месси забил еще один гол, тем самым увеличив количество мячей в текущем сезоне до 36-ти.

Статистика Месси за 11 лет:

18/19: 36 голов
17/18: 45 голов
16/17: 54 гола
15/16: 41 гол
14/15: 58 голов
13/14: 41 гол
12/13: 60 голов
11/12: 73 гола
10/11: 53 гола
09/10: 47 голов
08/09: 38 голов

Следить за событиями матча Барселона - Лион можно в нашем онлайне.

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Теги: Лионель Месси, Лига Чемпионов, Барселона, футбол
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