Аргентинский форвард восхищает фанатов своей невероятной результативностью.

Лидер Барселоны Лионель Месси принимает участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона, который стал его 131-м поединком в еврокубковом турнире.

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На 18-й минуте встречи аргентинец реализовал пенальти, который стал его 35-м голов в текущем сезоне. Таким образом, на протяжении 11-ти лет подряд Месси забивает минимум 35 голов за один сезон.

Отметим, что на 78-й минуте встречи Месси забил еще один гол, тем самым увеличив количество мячей в текущем сезоне до 36-ти.

Статистика Месси за 11 лет:

18/19: 36 голов

17/18: 45 голов

16/17: 54 гола

15/16: 41 гол

14/15: 58 голов

13/14: 41 гол

12/13: 60 голов

11/12: 73 гола

10/11: 53 гола

09/10: 47 голов

08/09: 38 голов

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