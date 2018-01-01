Бавария - Ливерпуль 1:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Ливерпуль в гостях обыграл Баварию и вышел в четвертьфинал турнира.

Бавария - Ливерпуль: видео голов Getty Images

Английский Ливерпуль сумел в гостях обыграть мюнхенскую Баварию в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов и пройти в следующую стадию турнира.

После первого тайма счет был равным - 1:1, однако во втором тайме подопечные Юргена Клоппа существенно превосходили своего соперника и обеспечили себе выход в четвертьфинал.

Смотрите обзор 1-го тайма:

Смотрите обзор 2-го тайма:

Бавария - Ливерпуль 1:3 (первый матч - 0:0)

Голы: Матип, 39 - Мане, 26, 84, Ван Дейк, 69



Бавария: Нойер - Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба - Мартинес (Горецка, 72), Хамес (Санчеш, 79), Алькантара - Гнабри, Левандовски, Рибери (Коман, 61).



Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон - Милнер (Лаллана, 87), Хендерсон (Фабиньо, 13), Вейналдум - Салах, Фирмино (Ориги, 83), Мане.



Предупреждения: Тиаго, Санчеш - Фабиньо, Матип, Робертсон.