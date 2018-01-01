Барселона - Лион 5:1 видео голов и обзор матча ЛЧ
Каталонская Барселона на своем поле разгромила Лион в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, уверенно пройдя в следующую стадию турнира.
Дублем в этом поединке отметился Лионель Месси, а также участие в победе “сине-гранатовых“ приняли Филиппе Коутиньо и Жерар Пике. Финальную точку в разгроме французского клуба поставил Усман Дембеле.
Смотрите обзор 1-го тайма:
Смотрите обзор 2-го тайма:
Барселона - Лион 5:1
Голы: Месси, 17 (с пенальти), 78, Пике, 81, Дембеле, 86 - Коутиньо, 31
Барселона: Тер Штеген - Роберто (Семеду, 83), Пике, Ленгле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 74) - Месси, Суарес, Коутиньо (Дембеле, 70).
Лион: Лопес (Горжелен, 34) - Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди (Корне, 77) - Ндомбеле, Тусар, Маркал - Фекир, Депай (Траоре, 73) - Дембеле.
Предупреждения: Ленгле - Марсал, Дембеле.
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