Барселона - Лион 5:1 видео голов и обзор матча ЛЧ

Барселона - Лион: видео голов Getty Images

Каталонская Барселона на своем поле разгромила Лион в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, уверенно пройдя в следующую стадию турнира.

Дублем в этом поединке отметился Лионель Месси, а также участие в победе “сине-гранатовых“ приняли Филиппе Коутиньо и Жерар Пике. Финальную точку в разгроме французского клуба поставил Усман Дембеле.

Смотрите обзор 1-го тайма:

Смотрите обзор 2-го тайма:

Барселона - Лион 5:1

Голы: Месси, 17 (с пенальти), 78, Пике, 81, Дембеле, 86 - Коутиньо, 31

Барселона: Тер Штеген - Роберто (Семеду, 83), Пике, Ленгле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 74) - Месси, Суарес, Коутиньо (Дембеле, 70).

Лион: Лопес (Горжелен, 34) - Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди (Корне, 77) - Ндомбеле, Тусар, Маркал - Фекир, Депай (Траоре, 73) - Дембеле.

Предупреждения: Ленгле - Марсал, Дембеле.