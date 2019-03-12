Невеста Роналду оригинально поздравила любимого с победой, опубликовав архивное фото

Девушка опубликовала детский снимок футболиста, поздравив его с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда Ювентуса Криштиану Роналду, после фееричной победы туринцев над Атлетико в матче Лиги чемпионов опубликовала архивное фото футболиста.

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На снимке запечатлен беззубый маленький Криштиану, которого достаточно сложно узнать. Таким способом девушка поздравила Роналду с хет-триком и выходом в 1/4 финала еврокубкового турнира.

"3:0. Моя любовь, ты заслуживаешь этого за свою преданность клубу. Ты - опора своей команды, тренеров и всех, кто восхищается тобой и поддерживает тебя. Мир футбола твой. Мы любим тебя", - написала Джорджина под публикацией в своем Instagram.

Напомним, Ювентус в первом матче потерпел поражение со счетом 2:0, однако в ответной встрече совершил камбэк благодаря хет-трику Криштиану Роналду, который вывел туринцев в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Ранее сообщалось, что посетители ресторана овациями встретили Криштиану Роналду после его фееричной игры против Атлетико.