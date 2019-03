Барселона пригласила на стадион подростка, который спас жизни детей от убийцы в школе

Энтони Борджес спас 20 детей во время стрельбы в школе.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Лионом посетит особенный гость.

Как сообщает пресс-служба “сине-гранатовых“, на Камп Ноу был приглашен Энтони Борджес - подросток, который 14-го февраля 2018 года спас жизни 20-ти детей во время стрельбы в школе Марджори (США, Флорида).

Of the close on 100,00 fans who will fill Camp Nou this evening there is one who will experience the Champions League in a very special way. It will be his first game at the stadium after an event more than a year that changed his life.

👇 THREAD 👇 pic.twitter.com/SrsrJacjVm — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 марта 2019 г.

Энтони закрыл школьников в кабинете и все время держал дверь, в которую ломился стрелок. Дети сумели сбежать из кабинета, а спасший их подросток получил пять пулевых ранений. В тот день погибло 17 детей, и если бы не героизм Борджеса, их было бы гораздо больше.

On 14 February 2018 an armed gunman murdered 17 pupils in a shootout at the Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, USA. The total dead could have been much more if it had not been for the heroic intervention of Anthony Borges, the lead character in this story. — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 марта 2019 г.

Энтони на тот момент было 15 лет. Получив 5 выстрелов в грудь, которые пробили его легкие, он был на грани смерти, но врачам удалось спасти жизнь этого смелого парня.

The youngster received five bullets in his back and his limbs and his life was in danger. That event turned him into a figure of interest for the media in the USA and fortunately, after many months of medical treatment, he was able to recover. pic.twitter.com/NpVC8T15Co — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 марта 2019 г.

В 2016 году Энтони занимался в академии Барселоны во Флориде. Клуб поддерживал Борджеса во время лечения.

