Дембеле, Видаль и Малком начнут матч против Лиона на скамейке запасных

Барселона и Лион разыграют путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Барселона и Лион назвали стартовые составы на матч fcbarcelona.com

Каталонская Барселона и французский Лион проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на Камп Ноу.

Главные тренеры команд огласили составы на это противостояние:

Барселона: Тер Штеген - Роберто, Пике, Ленгле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур - Месси, Суарес, Коутиньо.

Запасные: Аленья, Силлессен, Дембеле, Малком, Семеду, Умтити, Видаль.

Лион: Лопес - Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди - Ндомбеле, Тусар, Маркал - Фекир, Депай - Дембеле.

Запасные: Ауар, Шейк, Корне, Горгелен, Рафаэл, Тете, Траоре.

Напомним, матч Барселона - Лион начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что букмекеры считают фаворитом встречи хозяев поля.