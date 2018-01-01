Рибери попал в стартовый состав Баварии на матч против Ливерпуля
Стали известны стартовые составы команд на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской Баварией и мерсисайдским Ливерпулем.
Наставник немецкого клуба Нико Ковач решил выпустить на поле с первых минут легендарного Франка Рибери, а вот Юрген Клопп не особо удивил своими решениями, выставив мощный и проверенный состав.
Бавария: Нойер - Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба - Мартинес, Хамес, Алькантара - Гнабри, Левандовски, Рибери.
Запасные: Ульрайх, Боатенг, Горецка, Девис, Ен, Коман, Санчеш.
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон - Милнер, Хендерсон, Вейналдум - Салах, Фирмино, Мане.
Запасные: Миньоле, Фабиньо, Ловрен, Старридж, Лаллана, Шакири, Ориги.
Напомним, матч Бавария – Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.
Отметим, что букмекеры считают фаворитом встречи клуб из Мюнхена.
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