Рибери попал в стартовый состав Баварии на матч против Ливерпуля

Бавария и Ливерпуль огласили стартовые составы на предстоящий матч Лиги чемпионов.

Франк Рибери сражается за мяч с Мохамедом Салахом Getty Images

Стали известны стартовые составы команд на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской Баварией и мерсисайдским Ливерпулем.

Наставник немецкого клуба Нико Ковач решил выпустить на поле с первых минут легендарного Франка Рибери, а вот Юрген Клопп не особо удивил своими решениями, выставив мощный и проверенный состав.

Бавария: Нойер - Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба - Мартинес, Хамес, Алькантара - Гнабри, Левандовски, Рибери.



Запасные: Ульрайх, Боатенг, Горецка, Девис, Ен, Коман, Санчеш.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон - Милнер, Хендерсон, Вейналдум - Салах, Фирмино, Мане.



Запасные: Миньоле, Фабиньо, Ловрен, Старридж, Лаллана, Шакири, Ориги.

Напомним, матч Бавария – Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что букмекеры считают фаворитом встречи клуб из Мюнхена.