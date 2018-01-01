Марадона: В Аргентине любят Месси, но Роналду - настоящий волшебник

Легендарный аргентинец выразил восхищение игрой Криштиану Роналду в матче против Атлетико.

Легендарный аргентинский экс-футболист Диего Марадона прокомментировал игру форварда Ювентуса Криштиану Роналду в матче против Атлетико в Лиге чемпионов.

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“Есть в мире такие футболисты, к которым прикоснулись волшебной палочкой. Мы в Аргентине очень любим Лионеля Месси. Мы гордимся тем, что он выбрал Аргентину, а не Испанию. Но Роналду - настоящий зверь, мощь которого поражает.

А теперь он еще и настоящий волшебник. Он сказал, что забьет три мяча, и он сделал это“, - приводит слова Марадоны Marca.

Напомним, Ювентус в первом матче потерпел поражение со счетом 2:0, однако в ответной встрече совершил камбэк благодаря хет-трику Криштиану Роналду, который вывел туринцев в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Ранее сообщалось, что посетители ресторана овациями встретили Криштиану Роналду после его фееричной игры против Атлетико.