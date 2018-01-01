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Ювентус сообщил, что матч против Атлетико стал самым прибыльным в истории клуба

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Туринский клуб заявил, что заработал рекордную прибыль с продажи билетов на матч Лиги чемпионов.
Матч Ювентус - Атлетико принес туринцам рекордную прибыль
Матч Ювентус - Атлетико принес туринцам рекордную прибыль
Getty Images

Во вторник, 12-го марта, туринский Ювентус принимал мадридский Атлетико в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Как сообщает пресс-служба Ювентуса, доход от продажи билетов на этот поединок составил около 5,5 миллионов евро. Эта сумма является рекордной в истории "старой сеньоры".

Предыдущий рекорд принадлежал домашнему поединку против Манчестер Юнайтед в ноябре 2018-го года. Тогда туринцы получили прибыль в размере 5 миллионов евро.

Напомним, Ювентус сумел обыграть Атлетико благодаря хет-трику Криштиану Роналду, что позволило туринцам выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Смотрите также видео голов и обзор поединка Ювентус - Атлетико.

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Теги: Ювентус, Лига Чемпионов, футбол, вне игры, прибыль, рекорд
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