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Алиссон: Клопп относится к нам, как к своим сыновьям

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Бразильский футболист отметил, что главный тренер Ливерпуля много шутит.
Алиссон Бекер
Алиссон Бекер
Getty Images

Голкипер Ливерпуля Алиссон Бекер рассказал о том, как главный тренер английской команды Юрген Клопп относится к своим подопечным.

“Он прекрасный человек. Клопп очень хорош тем, как взаимодействует с людьми. Он относится к нам как к своим сыновьям, и для него все равны в команде, включая персонал. Это делает его особенным человеком для всех футболистов команды.

Он много шутит, хотя когда наступает время работать, то становится серьезным. Свою большую страсть к футболу он передает мне и моим партнерам по команде во время матча, и это просто здорово“, - цитирует Алиссона Sky Sports. 

Напомним, сегодня, 13 марта, в 22:00 по киевскому времени состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Баварией и Ливерпулем.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.

Первый матч между командами завершился в нулевую ничью.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Алисон Бекер, Юрген Клопп
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Источник: www.skysports.com

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