Роналду повторил достижение Луиса Адриано
Португалец второй раз оформил хет-трик в ворота Атлетико в матче ЛЧ.
Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду забил три гола в ворота Атлетико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).
Таким образом, португальский футболист установил ряд рекордов в этом матче.
Роналду второй раз оформил хет-трик в матчах с Атлетико в Лиге чемпионов. По этому показателю звездный португалец сравнялся с бывшим нападающим Шахтера Луисом Адриано, сообщает официальный сайт УЕФА.
Ранее Адриано в составе Шахтера дважды оформлял хет-трик в матчах с БАТЭ.
Ранее сообщалось, что Роналду забил 25 голов в 33 поединках против Атлетико.
Полная версия правил