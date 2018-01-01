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Роналду повторил достижение Луиса Адриано

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Португалец второй раз оформил хет-трик в ворота Атлетико в матче ЛЧ.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду забил три гола в ворота Атлетико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

Таким образом, португальский футболист установил ряд рекордов в этом матче.

Роналду второй раз оформил хет-трик в матчах с Атлетико в Лиге чемпионов. По этому показателю звездный португалец сравнялся с бывшим нападающим Шахтера Луисом Адриано, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ранее Адриано в составе Шахтера дважды оформлял хет-трик в матчах с БАТЭ.

Ранее сообщалось, что Роналду забил 25 голов в 33 поединках против Атлетико.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Криштиану Роналду
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Источник: www.uefa.com

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