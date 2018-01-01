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Симеоне - о жесте Роналду: Он хотел показать характер

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Главный тренер Атлетико назвал португальца лучшим в мире.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды от Ювентуса (0:3) в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

В этом матче Криштиану Роналду повторил скандальный жест аргентинского специалиста, который он совершил в первой игре.

“Криштиану Роналду - лучший футболист в мире. Он умеет показывать такую игру в большие футбольные вечера.

Он видел, как я сделал этот жест в первом матче на Ванда Метрополитано, и, как и я, хотел показать свой характер“, - цитирует Симеоне Football Italia.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Диего Симеоне, Криштиану Роналду
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Источник: www.football-italia.net

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