Симеоне - о жесте Роналду: Он хотел показать характер

Главный тренер Атлетико назвал португальца лучшим в мире.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды от Ювентуса (0:3) в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

В этом матче Криштиану Роналду повторил скандальный жест аргентинского специалиста, который он совершил в первой игре.

🌟Cristiano Ronaldo🌟 paid Diego Simeone back in kind with his celebration 🎉🎉 after scoring a hattrick⚽️⚽️⚽️ to sink Atletico Madridhttps://t.co/vWouTFAtHj — FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) 13 марта 2019 г.

“Криштиану Роналду - лучший футболист в мире. Он умеет показывать такую игру в большие футбольные вечера.

Он видел, как я сделал этот жест в первом матче на Ванда Метрополитано, и, как и я, хотел показать свой характер“, - цитирует Симеоне Football Italia.