Гвардиола: Я хочу, чтобы в четвертьфинал прошла Бавария
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между Баварией и Ливерпулем.
“Прошу прощения у английских болельщиков, но я хочу, чтобы дальше прошла Бавария. Я связан с этим клубом, провел в нем прекрасные три года.
Я очень люблю Мюнхен, и у меня там много друзей. Это будет тяжелая игра для обеих команд, но я болею за Баварию и надеюсь, что они смогут пройти в четвертьфинал.
С точки зрения того, что происходило с испанскими и немецкими командами, ранее неоднократно выходившими в финал, этот сезон удивляет.
Надеюсь, завтра Барселона сможет пройти Лион и добраться до 1/4 финала“, - цитирует Гвардиолу Goal.
Напомним, поединок Бавария - Ливерпуль состоится сегодня, 13 марта, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.
Первый матч между командами завершился в нулевую ничью.
Полная версия правил