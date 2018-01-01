Гвардиола: Я хочу, чтобы в четвертьфинал прошла Бавария

Испанский специалист тепло высказался о своем бывшем клубе.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между Баварией и Ливерпулем.

“Прошу прощения у английских болельщиков, но я хочу, чтобы дальше прошла Бавария. Я связан с этим клубом, провел в нем прекрасные три года.

Я очень люблю Мюнхен, и у меня там много друзей. Это будет тяжелая игра для обеих команд, но я болею за Баварию и надеюсь, что они смогут пройти в четвертьфинал.

С точки зрения того, что происходило с испанскими и немецкими командами, ранее неоднократно выходившими в финал, этот сезон удивляет.

Надеюсь, завтра Барселона сможет пройти Лион и добраться до 1/4 финала“, - цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, поединок Бавария - Ливерпуль состоится сегодня, 13 марта, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.

Первый матч между командами завершился в нулевую ничью.

