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Whoscored: Зинченко получил одну из лучших оценок, Коноплянка стал одним из худших в матче

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Украинские футболисты сыграли друг против друга в поединке Лиге чемпионов.
Евгений Коноплянка в матче против Манчестер Сити
Евгений Коноплянка в матче против Манчестер Сити
Getty Images

Авторитетный портал WhoScored оценил игру футболистов по итогам ответного матча Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити разгромил Шальке (7:0).

Левый защитник “горожан“ Александр Зинченко, на счету которого ассист в поединке, получил высокую оценку 8.4.

Больше него получили только четверо игроков, которые забивали: Лерой Сане заработал максимально 10 баллов за один гол и три ассиста, Рахим Стерлинг - 9.5, Давид Сильва - 9.5 и Серхио Агуэро - 8.7.

А вот полузащитник Шальке Евгений Коноплянка, как и вся команда, провел матч неудачно, и ему выставили оценку 5.4. В немецкой команде только трое игроков получили оценки ниже.

Напомним, Зинченко и Коноплянка вышли на поле в стартовом составе своих команд и оба футболиста провели полный матч.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко
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Источник: WhoScored

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