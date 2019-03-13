Роналду повторил скандальный жест Симеоне
Таким образом португалец отпраздновал победу в матче.
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду отпраздновал победу над Атлетико (3:0) в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов неприличным жестом.
Судя по всему, это ответ главному тренеру Атлетико Диего Симеоне, который показывал яйца, празднуя гол в первом матче с Ювентусом (2:0).
Напомним, из-за этого инцидента УЕФА открыл дисциплинарное дело против Симеоне, но не стал дисквалифицировать аргентинского специалиста, а только оштрафовал.
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