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Роналду повторил скандальный жест Симеоне

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Таким образом португалец отпраздновал победу в матче.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду отпраздновал победу над Атлетико (3:0) в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов неприличным жестом.

Судя по всему, это ответ главному тренеру Атлетико Диего Симеоне, который показывал яйца, празднуя гол в первом матче с Ювентусом (2:0).

Напомним, из-за этого инцидента УЕФА открыл дисциплинарное дело против Симеоне, но не стал дисквалифицировать аргентинского специалиста, а только оштрафовал.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Лига чемпионов, Атлетико, Диего Симеоне
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  13.03.2019, 10:51
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гость
ну, допустим, жест не такой же. У Симеоне было просто держание за область паха, а здесь просто мощный половой акт!!!!
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