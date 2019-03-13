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Роналду: Ювентус заслуженно прошел в следующую стадию Лиги чемпионов

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Португалец отметил, что еще рано думать о финале.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал победный матч против Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов, где он оформил хет-трик.

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“Это особенный вечер! Не только из-за голов, но и из-за отношения команды к поединку. Такой характер нужен в Лиге чемпионов, мы на правильном пути. Для этого меня и позвали в Ювентус, чтобы помогать в подобных матчах.

Атлетико - сложный соперник, но мы тоже сильны и заслуженно прошли в следующую стадию Лиги чемпионов

Финал? Об этом рано говорить. Давайте двигаться дальше“, - цитирует Роналду Football Italia.

Ранее сообщалось, что Роналду забил 25 голов в 33 поединках против Атлетико.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Лига чемпионов, Ювентус
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Источник: www.football-italia.net

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    13.03.2019, 10:27
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