Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ман Сити унизил Шальке, забив семь безответных мячей

Комментариев: 0
Зинченко отметился ассистом и помог "горожанам" одержать невероятную победу.
Манчестер Сити - Шальке 7:0
Манчестер Сити - Шальке 7:0
Getty Images

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити  разгромил Шальке со счетом 7:0. 

В поединке приняли участие украинские легионеры Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. Но если первый не смог порадовать хорошей игрой за немецкий клуб, то второй стал одним из лучших игроков матча, отдав результативную передачу на Сане на 43-й минуте матча.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Манчестер Сити — Шальке 7:0 (первый матч — 3:2).
Голы: Агуэро, 35 (с пенальти), 39, Сане, 43, Стерлинг, 56, Б. Сильва, 71, Фоден, 78, Жезус, 84.

Манчестер Сити: Эдерсон — Данило, Ляпорт (Делф, 72), Уокер, Зинченко — Д. Сильва (Фоден, 64), Гюндоган, Б. Сильва — Сане, Агуэро (Жезус, 64), Стерлинг

Шальке: Ферманн — Стамбули, Сане, Брума — Маккенни (Мендил, 74), Сердар, Бенталеб, Ощипка — Бургшталлер (Тойхерт, 79), Эмболо (Скрибски, 69), Коноплянка.

Предупреждения: Данило, Зинченко — Брума.

Поделись:
Теги: Манчестер Сити, Шальке, Лига Чемпионов, Александр Зинченко, Евгений Коноплянка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь