Ман Сити унизил Шальке, забив семь безответных мячей

Зинченко отметился ассистом и помог "горожанам" одержать невероятную победу.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити разгромил Шальке со счетом 7:0.

В поединке приняли участие украинские легионеры Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. Но если первый не смог порадовать хорошей игрой за немецкий клуб, то второй стал одним из лучших игроков матча, отдав результативную передачу на Сане на 43-й минуте матча.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Манчестер Сити — Шальке 7:0 (первый матч — 3:2).

Голы: Агуэро, 35 (с пенальти), 39, Сане, 43, Стерлинг, 56, Б. Сильва, 71, Фоден, 78, Жезус, 84.

Манчестер Сити: Эдерсон — Данило, Ляпорт (Делф, 72), Уокер, Зинченко — Д. Сильва (Фоден, 64), Гюндоган, Б. Сильва — Сане, Агуэро (Жезус, 64), Стерлинг

Шальке: Ферманн — Стамбули, Сане, Брума — Маккенни (Мендил, 74), Сердар, Бенталеб, Ощипка — Бургшталлер (Тойхерт, 79), Эмболо (Скрибски, 69), Коноплянка.

Предупреждения: Данило, Зинченко — Брума.