Ювентус благодаря хет-трику Роналду обыграл Атлетико и пробился в 1/4 финала ЛЧ
"Старая синьора" отыграла гандикап в два мяча у "матрасников".
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Ювентус - Атлетико 3:0 (первый матч — 0:2)
Голы: Роналду, 27, 48, 86 (с пенальти)
Ювентус: Щесны — Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола (Дибала, 67) — Джан, Пьянич, Матюиди — Бернардески, Манджукич (Кин, 80), Роналду
Атлетико: Облак — Ариас (Витоло, 77), Хименес, Годин, Хуанфран — Сауль, Коке, Родри, Лемар (Корреа, 57) — Мората, Гризманн
Предупреждения: Бернардески — Хуанфран, Хименес, Витоло
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