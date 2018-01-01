Ювентус благодаря хет-трику Роналду обыграл Атлетико и пробился в 1/4 финала ЛЧ

"Старая синьора" отыграла гандикап в два мяча у "матрасников".

Криштиану Роналду

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте. Ювентус - Атлетико 3:0 (первый матч — 0:2)

Голы: Роналду, 27, 48, 86 (с пенальти) Ювентус: Щесны — Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола (Дибала, 67) — Джан, Пьянич, Матюиди — Бернардески, Манджукич (Кин, 80), Роналду Атлетико: Облак — Ариас (Витоло, 77), Хименес, Годин, Хуанфран — Сауль, Коке, Родри, Лемар (Корреа, 57) — Мората, Гризманн Предупреждения: Бернардески — Хуанфран, Хименес, Витоло

Давид Карпенко