Главный тренер Лиона: Нам будет трудно против одной из лучших команд в мире

Брюно Женезьо отметил, что многое будет зависеть от Лионеля Месси.

Главный тренер Лиона Брюно Женезьо прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против Барселоны.

“Мы должны играть в наш футбол, играть со свободой. Мы знаем, что нам будет трудно против одной из лучших команд в мире. Но мы знаем, что способны добиться своего, ведь мы уже делали это.

Результат Аякса против Реала придает нам сил. В матче будет многое зависеть от Месси. Мы разработаем такой план игры, чтобы уменьшить его влияние. Но нам нужно идеально рассчитать риски. Я сомневаюсь, что этот матч закончится 0:0. Нам нужно забить, а еще быть готовыми терпеть на поле“, - сказал Женезьо.

Напомним, первая встреча команд в Лионе завершилась со счетом 0:0.

Ответный поединок Барселона - Лион состоится завтра, 13 марта, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.