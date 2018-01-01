Манчестер Сити - Шальке: обзор матча

Манчестер Сити принимал Шальке в рамках ответного матча 1/8 Лиги чемпионов.

Манчестер Сити разбил Шальке Getty Images

Манчестер Сити не оставил никаких шансов Шальке, забив в ворота немецкой команды семь безответных голов.

Таким образом, “горожане“ прошли в следующий раунд Лиги чемпионов с общим счетом 10:2.

Вашему вниманию обзор матча Манчестер Сити - Шальке:

Манчестер Сити — Шальке 7:0 (первый матч — 3:2).

Голы: Агуэро, 35 (с пенальти), 39, Сане, 43, Стерлинг, 56, Б. Сильва, 71, Фоден, 78, Жезус, 84.

Манчестер Сити: Эдерсон — Данило, Ляпорт (Делф, 72), Уокер, Зинченко — Д. Сильва (Фоден, 64), Гюндоган, Б. Сильва — Сане, Агуэро (Жезус, 64), Стерлинг

Шальке: Ферманн — Стамбули, Сане, Брума — Маккенни (Мендил, 74), Сердар, Бенталеб, Ощипка — Бургшталлер (Тойхерт, 79), Эмболо (Скрибски, 69), Коноплянка.

Предупреждения: Данило, Зинченко — Брума.