Ювентус - Атлетико: обзор матча

Ювентус принимал Атлетико в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ювентус победил Атлетико Getty Images

После поражения в Мадриде, подопечные Массимилиано Аллегри вырвали путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов, забив в ворота Атлетико три мяча в домашнем поединке.

Хет-трик на счету Криштиану Роналду.

Вашему вниманию обзор матча Ювентус - Атлетико:

Ювентус - Атлетико 3:0 (первый матч — 0:2)

Голы: Роналду, 27, 48, 86 (с пенальти)

Ювентус: Щесны — Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола (Дибала, 67) — Джан, Пьянич, Матюиди — Бернардески, Манджукич (Кин, 80), Роналду

Атлетико: Облак — Ариас (Витоло, 77), Хименес, Годин, Хуанфран — Сауль, Коке, Родри, Лемар (Корреа, 57) — Мората, Гризманн

Предупреждения: Бернардески — Хуанфран, Хименес, Витоло