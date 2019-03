Манчестер Сити - Шальке: Зинченко и Коноплянка начнут матч с первых минут

Английский Манчестер Сити и немецкий Шальке проведут ответный 1/8 финала Лиги чемпионов в Ангиии.

Команды уже объявили стартовые составы на этот поединок.

Два украинца - защитник Манчестер Сити Александр Зинченко и полузащитник Шальке Евгений Коноплянка выйдут на матч с первых минут.

Вашему вниманию составы команд на матч Лиги чемпионов:

Манчестер Сити: Эдерсон — Данило, Ляпорт, Уокер, Зинченко — Д. Сильва, Гюндоган, Б. Сильва — Сане, Агуєро, Стерлинг.

Запасные: Мурич, Стоунз, Делф, Марез, Жезус, Фоден, Хамфрис.

