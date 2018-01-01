Клопп: Мы достаточно сильный коллектив, чтобы дать бой Баварии

Главный тренер Ливерпуля хочет доставить проблемы мюнхенской команде.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против мюнхенской Баварии.

“Мы достаточно сильный коллектив, чтобы дать бой, и в подобной ситуации от нас можно ждать только этого, а ситуация сейчас хорошая.

Я думаю лишь о том, как доставить Баварии проблемы, с которыми она в играх с другими соперниками последнее время не сталкивалась.

Если мы будем на высоте, то сможем показать выдающуюся игру. Мы должны это сделать.

Честно говоря, если мы проведем просто нормальный матч, то у нас не будет и шанса, и мы точно вылетим, но если мы настроимся и проведем достойный поединок, то у нас будут все шансы. Это то что мне и надо“, - цитирует немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок Бавария - Ливерпуль состоится завтра, 13 марта, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.

Первый матч между командами завершился в нулевую ничью.