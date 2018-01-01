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Динамо U-19 покинуло Юношескую лигу УЕФА, уступив Хоффенхайму в серии пенальти

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Юные киевляне проиграли в 1/8 финала турнира.
Динамо проиграло Хоффенхайму
Динамо проиграло Хоффенхайму
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо на выезде уступило Хоффенхайму в рамках поединка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, поэтому судьба путевки в 1/4 решалась в серии одиннадцатиметровых ударов, в которой победили немцы, реализовав все свои пенальти.

В 1/4 финала турнира Хоффенхайм сыграет с мадридским Реалом.

Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала

Хоффенхайм U-19 — Динамо U-19 0:0 (4:2 по пенальти)

Динамо: Моргун — Скорко, Попов, Биловар, Вивчаренко — Билошевский, Булеца, Надольский (Ващишин, 73, Волошин, 85.) , Циташвили, Шулянский (Завгородний, 83) — Супряга.

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Теги: футбол, Динамо, Юношеская лига УЕФА
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