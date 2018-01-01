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Вальверде: У Лиона есть достаточно козырей

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Главный тренер каталонцев отметил, что в таких матчах исход часто решает удача.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился cвоими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона.

“Не знаю, будет ли ответный матч отличаться от первого. У Лиона хватает козырей, особенно в нападении, где собраны мощные и быстрые футболисты. Думаю, соперник попытается выжать максимум из этого. Конечно, соперник понимает всю важность выездного гола и сделает все, чтобы его забить. 

Нашей команде свойственно проявлять себя в самые сложные моменты вне зависимости от того, как складывается игра. Мы уже доказывали это и в прошлом сезоне, и в нынешнем. Завтра по ходу 90 игровых минут может случиться все что угодно. Ты можешь оказаться на вершине, но в такой игре часто все решает удача“, - цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.

Напомним, первая встреча команд в Лионе завершилась со счетом 0:0. 

Ответный поединок Барселона - Лион состоится завтра, 13 марта, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.

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Теги: футбол, Лион, Эрнесто Вальверде, Барселона, Лига чемпионов
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Источник: www.uefa.com

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