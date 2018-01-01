Вальверде: У Лиона есть достаточно козырей

Главный тренер каталонцев отметил, что в таких матчах исход часто решает удача.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился cвоими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона.



“Не знаю, будет ли ответный матч отличаться от первого. У Лиона хватает козырей, особенно в нападении, где собраны мощные и быстрые футболисты. Думаю, соперник попытается выжать максимум из этого. Конечно, соперник понимает всю важность выездного гола и сделает все, чтобы его забить.



Нашей команде свойственно проявлять себя в самые сложные моменты вне зависимости от того, как складывается игра. Мы уже доказывали это и в прошлом сезоне, и в нынешнем. Завтра по ходу 90 игровых минут может случиться все что угодно. Ты можешь оказаться на вершине, но в такой игре часто все решает удача“, - цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.

Напомним, первая встреча команд в Лионе завершилась со счетом 0:0.

Ответный поединок Барселона - Лион состоится завтра, 13 марта, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.