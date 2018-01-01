Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ковач: Если мы хотим выйти в следующий раунд, то должны побеждать

Комментариев: 0
Главный тренер Баварии отметил, что у команды будет поддержка всего стадиона.
Нико Ковач
Нико Ковач
Getty Images

Главный тренер Баварии Нико Ковач прокомментировал предстоящий матч против Ливерпуля в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

“Завтра на нас будет смотреть абсолютно весь мир. Это выдающееся событие не только для игроков и тренеров, но также для болельщиков и прессы. Если мы хотим выйти в следующий раунд, то должны завтра побеждать. Нулевой ничьей не будет.

Нас ждет поддержка всего стадиона, которой мы не видели уже долгое время“, - сказал хорватский специалист.

Напомним, поединок Бавария - Ливерпуль состоится завтра, 13 марта, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.

Первый матч между командами завершился в нулевую ничью.

Поделись:
Теги: футбол, Нико Ковач, Бавария, Лига чемпионов, Ливерпуль
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.uefa.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь