Ковач: Если мы хотим выйти в следующий раунд, то должны побеждать

Главный тренер Баварии отметил, что у команды будет поддержка всего стадиона.

Главный тренер Баварии Нико Ковач прокомментировал предстоящий матч против Ливерпуля в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

“Завтра на нас будет смотреть абсолютно весь мир. Это выдающееся событие не только для игроков и тренеров, но также для болельщиков и прессы. Если мы хотим выйти в следующий раунд, то должны завтра побеждать. Нулевой ничьей не будет.

Нас ждет поддержка всего стадиона, которой мы не видели уже долгое время“, - сказал хорватский специалист.

Напомним, поединок Бавария - Ливерпуль состоится завтра, 13 марта, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.

Первый матч между командами завершился в нулевую ничью.