Узнай, где смотреть матч Барселона - Лион, который состоится в среду, 13-го марта.

В среду, 13-го марта, Барселона и Лион сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Испании на Камп Ноу, стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече в Лионе команды не сумели выявить победителя, сыграв в нулевую ничью.

Где смотреть матч Барселона - Лион? В прямой трансляции этот поединок можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры считают безусловным фаворитом этой встречи Барселону.