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Барселона - Лион: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Узнай, где смотреть матч Барселона - Лион, который состоится в среду, 13-го марта.
Барселона - Лион: где смотреть матч
Барселона - Лион: где смотреть матч
fcbarcelona.com

В среду, 13-го марта, Барселона и Лион сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Испании на Камп Ноу, стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече в Лионе команды не сумели выявить победителя, сыграв в нулевую ничью.

Где смотреть матч Барселона - Лион? В прямой трансляции этот поединок можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры считают безусловным фаворитом этой встречи Барселону.

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Теги: Барселона, Лион, Лига Чемпионов, где смотреть, футбол
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