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Бавария - Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Узнай, где смотреть матч Бавария - Ливерпуль, который состоится в среду, 13-го марта.
Бавария - Ливерпуль: где смотреть матч
Бавария - Ливерпуль: где смотреть матч
Getty Images

В среду, 13-го марта, немецкая Бавария и английский Ливерпуль сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мюнхене на Альянц Арене в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече команды не выявили победителя, сыграв в нулевую ничью 0:0. Таким образом, путевка в четвертьфинал будет разыгрываться в упорной борьбе в Германии.

Где смотреть матч Бавария - Ливерпуль? В прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале Футбол 2.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры считают фаворитом этой встречи именно клуб из Мюнхена.

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Теги: Бавария, Ливерпуль, Лига Чемпионов, где смотреть, футбол
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