Узнай, где смотреть матч Бавария - Ливерпуль, который состоится в среду, 13-го марта.

В среду, 13-го марта, немецкая Бавария и английский Ливерпуль сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мюнхене на Альянц Арене в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече команды не выявили победителя, сыграв в нулевую ничью 0:0. Таким образом, путевка в четвертьфинал будет разыгрываться в упорной борьбе в Германии.

Где смотреть матч Бавария - Ливерпуль? В прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале Футбол 2.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры считают фаворитом этой встречи именно клуб из Мюнхена.