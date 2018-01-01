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Ювентус - Атлетико: где смотреть матч

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Узнай, где во вторник, 12-го марта, посмотреть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Атлетико.
Ювентус - Атлетико: где смотреть матч
Ювентус - Атлетико: где смотреть матч
Getty Images

Во вторник, 12-го марта, итальянский Ювентус и испанский Атлетико сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Турине на Альянц Арене в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче, неожиданно для многих, уверенную победу одержал мадридский клуб, забив два безответных гола в ворота туринцев. Теперь “старой сеньоре“ необходимо приложить усилия, чтобы совершить камбек и выйти в четвертьфинал турнира.

Где смотреть матч между Ювентусом и Атлетико? В прямом эфире посмотреть эту игру можно будет на телеканале Футбол 1.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Атлетико, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры считают Ювентус фаворитом этого матча.

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Теги: Ювентус, Атлетико, Атлетико Мадрид, Лига Чемпионов, футбол, где смотреть
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