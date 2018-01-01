Манчестер Сити - Шальке: где смотреть матч

Узнай, где смотреть матч Манчестер Сити - Шальке, который состоится во вторник, 12-го марта.

Во вторник, 12-го марта, английский Манчестер Сити и немецкий Шальке сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе Этихад в Манчестере в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече в Германии "горожане" сумели одержать волевую победу со счетом 3:2. Подопечные Хосепа Гвардиолы сумели добиться положительного результата, играя в меньшинстве. Ответная встреча в Англии может быть такой же насыщенной и богатой на голы.

Где смотреть матч между Манчестер Сити и Шальке? В прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале Футбол 2.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую онлайн трансляцию матча Манчестер Сити - Шальке, которая начнется 12 марта в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры единогласно называют победителем этого поединка "горожан".