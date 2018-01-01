Гвардиола: Я не чувствую давления, что от меня ожидают победы в Лиге чемпионов

Испанский специалист отметил, что в турнире может случиться все что угодно.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Шальке.

“В этом турнире случиться может все, что угодно. Чтобы проходить дальше, нам надо прикладывать невероятные усилия. То, что произошло в первом матче, может случиться и в ответном. Мы постараемся провести идеальный матч и сделать все, что требуется для выхода в следующий раунд.

Когда выходишь из группы, это уже невероятный успех. Выход в следующий этап - а это группа из восьми сильнейших команд в Европе, - и это тоже невероятный успех. Таков мой подход к участию в этом турнире. Я буду судить о нашем пути в нем после того, как увижу, как мы себя покажем.

Я не чувствую давления, что от меня ожидают победы в Лиге чемпионов. Давление лишь в том, что от меня ждут хорошей работы, чтобы мы успешнее играли в четвертьфиналах, полуфиналах и не допускали ошибок прошлого.

В этом турнире соперники такого уровня, что за ошибки быстро наказывают. Матч в Лиге чемпионов - это не просто обычный матч. Это особый матч.

Шальке нанес в первой встрече два удара в створ, и забил два мяча. Мы могли проиграть.

Мы подростки в этом турнире. Так я это ощущаю. Надо мечтать, метить как можно выше, но в то же время принимать, что другие клубы делают то же самое. Мы не можем отрицать того, насколько они сильны“, - приводит слова испанца официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом поединке со счетом 3:2 победили “горожане“.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Шальке состоится завтра, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.