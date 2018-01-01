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Симеоне: Мы должны использовать любое пространство в матче с Ювентусом

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Аргентинский специалист отметил, что его команде нужно быть очень осторожной.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал предстоящий ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против Ювентуса.

“Завтра будет поединок между двумя сильными командами. Мы должны использовать любое пространство, которое получим в матче, ведь нам будет позволено гораздо меньше, чем в первой встрече. Спокойствие и смирение - это наши ключи к хорошей игре.

Ювентус - очень сильная команда с опытными игроками, которые хороши не только в атаке, но и в защите. Нам нужно быть очень осторожными“, - цитирует аргентинского специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первой встрече, которая состоялась в Мадриде, Атлетико уверенно обыграл Ювентус со счетом 2:0.

Ответный матч Ювентус - Атлетико состоится в Турине во вторник, 12-го марта, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Ювентус, Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
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Источник: www.uefa.com

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