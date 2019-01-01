Коноплянка - в заявке Шальке на матч против Манчестер Сити

Украинский футболист отправился в Англию на матч Лиги чемпионов.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка попал в список из 22-х футболистов немецкого клуба, которые полетели на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Состав Шальке:

Вратари: Ральф Ферманн, Александер Нюбель, Михаэль Лангер и Янник Ленце;

Защитники: Хамза Мендил, Матия Настасич, Бенжамен Стамбули, Саша Ритер, Бастиан Очипка, Салиф Сане, Джеффри Брума;

Полузащитники: Уэстон Маккенни, Суат Сердар, Набиль Бенталеб, Евгений Коноплянка, Себастьян Руди, Рабби Матондо;

Нападающие: Ахмед Кутуджу, Гвидо Бургшталлер, Стивен Скжибски, Седрик Тойхерт, Брель Эмболо.

Mittelfeld: Weston McKennie, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Sebastian Rudy, Rabbi Matondo,



Angriff: Ahmed Kutucu, Guido Burgstaller, Steven Skrzybski, Cedric Teuchert, Breel Embolo (2/2)



*nicht für die Champions League gemeldet — FC Schalke 04 (@s04) 11 марта 2019 г.

Напомним, первую встречу, которая завершилась со счетом 2:3 в пользу английской команды, Коноплянка пропустил из-за болезни.

Напомним, матч Манчестер Сити - Шальке состоится завтра, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.