Ван Дейк: Роббен - настоящий профессионал своего дела

Защитник Ливерпуля отметил, что его соотечественник очень опасен.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

“Я жду этого поединка с нетерпением. Я еще никогда не играл на Альянц Арене. У Баварии великолепный состав. Таким форвардам, как Роберт Левандовски нельзя давать ни малейшего шанса, иначе они забьют, и ты будешь наказан.

В Баварии есть и другие опасные игроки, например Арьен Роббен. Он - настоящий профессионал своего дела. Роббену очень не везло, его преследовали травмы. Но он очень опасен.

Его левая нога - это убийственное оружие. Просто вспомните, как он смещался в центр с левого фланга и отправлял мяч в дальний верхний угол. Если Арьен выйдет на поле, то нам всем нужно будет помнить об этом“, - цитирует ван Дейка официальный сайт УЕФА.

Отметим, что первый поединок между командами голландец пропускал из-за дисквалификации.

Напомним, поединок Ливерпуль - Бавария завершился вничью - 0:0.

Ответная игра состоится в среду, 13 марта, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.