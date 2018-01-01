Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ван Дейк: Роббен - настоящий профессионал своего дела

Комментариев: 0
Защитник Ливерпуля отметил, что его соотечественник очень опасен.
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

“Я жду этого поединка с нетерпением. Я еще никогда не играл на Альянц Арене. У Баварии великолепный состав. Таким форвардам, как Роберт Левандовски нельзя давать ни малейшего шанса, иначе они забьют, и ты будешь наказан.

В Баварии есть и другие опасные игроки, например Арьен Роббен. Он - настоящий профессионал своего дела. Роббену очень не везло, его преследовали травмы. Но он очень опасен.

Его левая нога - это убийственное оружие. Просто вспомните, как он смещался в центр с левого фланга и отправлял мяч в дальний верхний угол. Если Арьен выйдет на поле, то нам всем нужно будет помнить об этом“, - цитирует ван Дейка официальный сайт УЕФА.

Отметим, что первый поединок между командами голландец пропускал из-за дисквалификации.

Напомним, поединок Ливерпуль - Бавария завершился вничью - 0:0.

Ответная игра состоится в среду, 13 марта, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Вирджил ван Дейк, Ливерпуль, Арьен Роббен, Бавария
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.uefa.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь