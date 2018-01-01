Барселона - Лион: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Барселона проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона в среду, 13-го марта.

В среду, 13-го марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между каталонской Барселоной и французским Лионом. Встреча состоится на Камп Ноу в Барселоне.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом этой встречи являются хозяева поля. Так, в конторе Parimatch, ставки на победу Барселоны принимают с коэффициентом 1.25, в то время как успех французского клуба оценивают в 11.5. На ничью можно поставить с коэффициентом 6.60.

Их коллеги из bet365 также считают, что каталонский клуб является фаворитом поединка. Их успех оценивают в 1.25, а на триумф Лиона можно поставить с коэффициентом 12.0. Ничью здесь оценили в 7.00.

Букмекеры из компании William Hill также уверены в победе хозяев поля. На этот поединок были установлены следующие коэффициенты: победа Барселоны - 1.24, победа Лиона - 12.0, ничья - 6.50.

Напомним, матч Барселона - Лион состоится в среду, 13-го марта, в Барселоне. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.