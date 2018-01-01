Роналду - о предстоящем матче с Атлетико в ЛЧ: Я готов к камбеку

Лидер Ювентуса призвал фанатов мыслить позитивно и поддержать команду в важном поединке против мадридского Атлетико.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико обратился к фанатам с просьбой поддержать команду на стадионе.

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"Давайте во вторник вечером мыслить позитивно, давайте вместе верить. Все возможно, но нам потребуется ваша поддержка. Нужно заполнить стадион и быть вместе. Мы постараемся сделать все от нас зависящее на поле, забить голы и выиграть матч.

Ваша поддержка нам необходима. Я готов к камбеку", - заявил Роналду в эфире клубного канала Juventus TV в YouTube.

Напомним, в первой встрече, которая состоялась в Мадриде, Атлетико уверенно обыграл Ювентус со счетом 2:0. Смотри также видео голов и обзор матча Атлетико - Ювентус.

Ответный матч Ювентус - Атлетико состоится в Турине во вторник, 12-го марта, в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду купил себе роскошное авто после поражения от Атлетико.